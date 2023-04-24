Державі — більше міцності, воїнам — більше зброї: Зеленський розповів, як Україна наближає перемогу

Україна готується до кількох важливих міжнародних подій, результатом яких стануть додаткові постачання зброї до України.

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні за результатами 424-го дня війни.



«Ми продовжуємо готувати кілька важливих міжнародних подій, які можуть дати нашій державі більше міцності, а нашим воїнам — більше зброї. Майже щодня — відповідна комунікація з партнерами, відповідні завдання для нашої дипломатії. Наради, розмови, зустрічі», — сказав очільник держави.

В абсолютній більшості випадків, вважає президент Зеленський, це невидима для загалу робота. І це правильно, бо саме так це працює.

«Результат базується на підготовці. Дякую кожному й кожній, хто готує результати для України! Офіс, уряд, наші дипломатичні представництва — дякую всім, хто залучений! Наша перемога в цій війні буде спільною. Усіх, хто її наближав. Усіх, хто воював і працював заради перемоги. Слава кожному українському герою! Слава нашому прекрасному народу!» — закликав президент України.

Президент зазначив, що українеці повинні розуміти, що за кожний спокійний весняний сонячний день у тилових областях, за кожний день тиші треба дякувати нашим захисникам. Ця тиша здобувається нашими воїнами у щоденних жорстоких боях на передовій.

«Будь ласка, прошу, шануйте це. Та завжди допомагайте нашим воїнам, коли це потрібно, завжди підтримуйте державу й оборону так, як це можливо», — призвав Зеленський.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі ЗСУ знищили 660 окупантів, 8 танків, 12 артсистем та іншу техніку ворога. Українські захисники відбили близько 60 атак противника в районі Бахмута та Мар’їнки.

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