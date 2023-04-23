Російський літак «впустив» на Бєлгород не одну, а дві бомби: що відомо

Бєлгород і Бєлгородську область продовжує трясти і лихоманити другу добу поспіль. Місцевий губернатор В'ячеслав Гладков звинуватив ЗСУ в обстрілі села Нова Таволжанка в Шебекинському районі. «Постраждалих немає. Руйнування виявлено в 9 приватних житлових будинках: вибито вікна, посічено паркани та фасади. Оперативні та аварійні служби на місці продовжують побудинковий обхід території», — написав він у Telegram.

При цьому пан Гладков чомусь не повідомив про те, про що говорить весь Бєлгород. У місті оголошено режим НС після виявлення другого «боєприпасу великої потужності» неподалік від місця падіння авіабомби. Як уже повідомляли «ФАКТИ», її «загубив» російський СУ-34.

Тепер з'ясувалося, що він «впустив» не одну, а дві бомби!

Першим інформацію про другий «боєприпас» повідомив бєлгородський журналіст Микита Парменов. «На місто впав ще один снаряд — найімовірніше, друга бомба», — написав він.

Бомба не розірвалася. Вона влучила в багатоповерховий будинок на вулиці Шаландіна, 15 і знесла балкони на трьох поверхах.

Влада почала евакуацію жителів у 200-метровій зоні. Це 17 багатоповерхових будинків, у яких мешкають понад 3 000 осіб.

Увечері 22 квітня було оголошено, що бомбу вдалося вивезти з житлової зони і підірвати за межами міста.

Раніше «ФАКТИ» писали, у Зеленського відреагували на вибух у Бєлгороді: «Собака сам себе вкусив за хвіст».

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