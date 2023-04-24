В Україні стартує масштабна перевірка пенсіонерів: кому після неї можуть скасувати виплати

В Україні розпочали процедуру перевірки одержувачів пенсій та соціальних виплат, про які говорили ще на початку року.



Про це йдеться у наказі «Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання» на сайті Федерації профспілок.



Перевірка буде проходити поетапно.

На першому етапі Пенсійний фонд (ПФУ) та Міністерство фінансів перевірять валідацію даних — дотримання вимог обміну інформацією щодо персональних даних пенсіонерів.

На другому етапі ще раз буде перевірено відповідність персональних даних пенсіонерів.

Третій етап — це перевірка законності пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання.

За результатами верифікації деякі отримувачі соцвиплат можуть їх позбутися.

Згідно з нормами закону про «Обов'язкове загальнодержавне пенсійне страхування», скасувати вже призначену виплату можуть з таких причин:

- за помилку у прізвищі;

- якщо виплати оформлялися виходячи з фальшивих довідок;

- якщо одержувач якийсь час жив за кордоном;

- якщо не отримували виплати 6 місяців;

- якщо громадянин-переселенець змінив місце проживання.

Зазначається, що перевірятимуть пенсіонерів протягом кількох років. Українців, які незаконно отримували гроші, можуть змусити їх повернути до бюджету.

Раніше ми писали, як почати отримувати свою пенсію в іншій країні.

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