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Україна

«Її недостатньо», — Мельник закликав збільшити військову допомогу

20:00 24 квітня 2023
Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник закликав до десятикратного збільшення військової допомоги Заходу проти російської агресії.

«Ми вдячні нашим союзникам за військову допомогу. Але її недостатньо, — написав колишній посол України в Німеччині у Twitter. — Україні потрібно в десять разів більше, щоб покласти край російській агресії в цьому році».

За його словами, до цього часу всі союзники разом надали 55 мільярдів доларів США. Але Україні потрібно вдесятеро більше, наголосив дипломат.

Партнери на Заході повинні нарешті припинити малювати штучні червоні лінії, а потім витрачати один відсоток свого валового внутрішнього продукту на постачання зброї Україні, вважає Андрій Мельник. Лише у випадку з Німеччиною це склало б понад 35 мільярдів євро. Український дипломат зазначив, що це невеликі суми у порівнянні з Другою світовою війною.

«Союзники повинні розуміти масштаби цієї війни», — попередив дипломат.

Експосол в Німеччині Андрій Мельник вже не вперше наполягає на збільшенні військової допомоги Україні.

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