Антон Савлєпов розлучився з Іриною Горбачовою, яка засвітилася на московському кінофестивалі під час війни

Учасник гурту Quest Pistols Антон Савлєпов, розійшовся зі своєю дружиною — російською акторкою Іриною Горбачовою. Вони одружилися у серпні 2021 року. А через півроку після повномасштабного російського вторгнення їхні шляхи розійшлися. Ірина, яка народилася й росла в Маріуполі, знищеному зараз рашистами, повернулася до росії. Спочатку вона виступала за «мір во всьом мірє» і нібито допомагала біженцям з України. А нещодавно вона з’явилася на Московському кінофестивалі затятого імперіаліста та чи не найпалкішого ненависника всього українського Микити Михалкова.

Вчинок Ірина обурив мережу. Не стримався від коментаря телеведучий Анатолій Анатоліч.

«Іра якийсь час прожила в Києві перед війною. З нацистами і бандерівцями. За одного навіть вийшла заміж. А ще я, як і багато киян слухав виступ Іри на фестивалі Кураж пару років тому. А ще Іра „внє політікі“, що дуже круто для російської пропаганди. Бо росіянам такі маріупольці подобаються», — обурюється Анатоліч.

У коментарях відгукнулися зіркові друзі Горбачової, яких тепер вона заблокувала. Зокрема, про це написала Даша Астаф’єва.

Також Антон Савлєпов написав, що вже півроку не спілкується з Іриною, і вона його так само заблокувала.

«Вже півроку ми не підтримуємо контакт. Всі свої рішення Ірина як доросла людина приймає самостійно. Дякую за розуміння», — пізніше прокоментував артист.

Нагадаємо, Ірина Горбачова часто бувала в Україні, зізнавалась в любові країні, навіть якийсь час жила в Києві. У серпні 2021 року Савлєпов і Горбачова одружилися. Весілля зіграли в Туреччині.

Та від початку війни вона ніяк не висловила своєї позиції. Російське вторгнення вона назвала «ситуацією, що відбувається».

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