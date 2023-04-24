Нерухомість, коні, картини: статки Чарльза ІІІ зросли після смерті його матері

Понад 1,8 мільярда фунтів стерлінгів становить статок короля Чарльза ІІІ, згідно з розслідуванням, опублікованим газетою The Guardian. Це понад 2 мільярди євро за коней, розкішну нерухомість, коштовності та витвори мистецтва, частково успадковані від його матері Єлизавети II. Букінгемський палац назвав цю суму фантастичною.

В рамках розслідування було проведено численні експертизи. Британці оцінили всі відомі активи короля — від автомобілів до марок — і з’ясували, що статки значно зросли після смерті його матері Єлизавети II у вересні минулого року. До того ж королівська родина звільнена від податку на спадщину.

Маєтки Чарльза III — одна з причин такої величезної суми. Лише герцогство Ланкастерське приносить близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів орендної плати на рік, або понад 22 мільйони євро. Замок Балморал (Шотландія) разом із землею оцінюється у 80 мільйонів фунтів стерлінгів. Сандрінгемський палац коштує близько 250 мільйонів фунтів стерлінгів. Королева також заповіла своєму синові майже 70 породистих коней. За оцінками The Guardian, вони коштують близько 27 мільйонів фунтів стерлінгів. Не кажучи вже про сотні тисяч виняткових марок і 400 витворів мистецтва, що належать королю, включно з картинами Моне, Далі та Шагала.

Букінгемський палац, як відомо, ніколи не коментує особисті статки членів королівської сім'ї. Цього разу прессекретар короля прокоментував, що суми, про які повідомили британські ЗМІ, є «творчою сумішшю спекуляцій, здогадок і неточностей».

Нагадаємо, що 6 травня син Єлизавети II принц Чарльз офіційно вступить у права престолонаслідування і стане головою правлячої британської династії.

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