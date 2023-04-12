Принц Гаррі приїде на коронацію короля Чарльза ІІІ

Букінгемський палац повідомив про рішення, яке герцог та герцогиня Сассекські прийняли щодо їхньої присутності на коронації Чарльза III та Камілли. Як уже повідомляли «ФАКТИ», принц Гаррі та його дружина Меган Маркл отримали з Лондона офіційне запрошення, проте тягнули з відповіддю і, як стверджують анонімні джерела, висунули низку вимог.

Їхні побажання організатори церемонії відкинули. Усім, хто отримав запрошення на коронацію, відводився термін прийняття рішення про участь до 3 квітня. Гаррі і Меган не дали відповіді. Але тепер, із запізненням на дев'ять діб, вони повідомили про своє рішення.

«Букінгемський палац із радістю підтверджує, що герцог Сассекський буде присутній на коронації у Вестмінстерському абатстві 6 травня. Герцогиня Сассекська залишиться у Каліфорнії звістю з принцом Арчі та принцесою Лілібет», — йдеться в офіційній заяві.

Як повідомляє британська газета The Sun, навряд чи перебування Гаррі в Лондоні буде тривалим. Джерела видання підтвердили, що молодшому синові короля не дозволили стояти поряд із батьком та іншими родичами на балконі Букінгемського палацу після коронації. До того ж, 6 травня принцу Арчі виповнюється чотири роки. Гаррі, напевно, поспішає назад до Каліфорнії, щоб бути присутнім хоча б на завершенні домашнього свята.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що під час церемонії коронації Чарльза буде використано дві карети та три корони.

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