Закон допускає виїзд: на який час українці можуть повернутись додому з Польщі

Українці, які отримали статус тимчасового захисту у Польщі — статус PESEL UKR — не можуть виїжджати з РП більше, ніж на 30 діб без його втрати.

«Спеціальний закон допускає виїзд українців, що користуються тимчасовим захистом у Польщі, без його втрати за умови дотримання термінів перебування в Україні. Проте, якщо громадянин України добровільно повертається в Україну і залишається там проживати, тимчасовий захист скасовується», — зазначив у коментарі «РБК-Україна» юрист чат-боту «Юридичний порадник для ВПО» благодійного фонду БФ «Право на захист» Олег Голєв.

За його словами, наші співвітчизники можуть втратити тимчасовий захист у разі одноразового виїзду з території Польщі строком понад один місяць, але при цьому застережень щодо здійснення кількох коротших поїздок немає.

Для в'їзду назад до Польщі після короткотермінового візиту додому необхідно мати:

Сертифікат Diia. pl в мобільному додатку mObywatel.

Застосунок доступний для завантаження у Google Play та App Store. Такий документ можуть отримати повнолітні громадяни України, які виїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, які мають номер PESEL і активований довірений профіль.

«Українці, які повертаються до Польщі, мають повідомити прикордонників під час паспортного контролю про в’їзд саме у зв’язку з використанням права на тимчасовий захист та пред’явити електронний документ Diia. pl», — каже юрист.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

«Закон України „Про порядок виїзду з України й в’їзду в Україну громадян України“ передбачає, що громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в'їзд в Україну», — звертає увагу Олег Голєв.

Водночас є перелік документів, які необхідні для реалізації цього права, а саме:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

дипломатичний паспорт;

службовий паспорт;

проїзний документ дитини (чинний протягом строку, на який він виданий);

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну, видане дипломатичним представництвом або консульською установою України за кордоном.

Увагу громадян звертають на те, що у разі прибуття громадянина України в український пункт пропуску без паспортних документів та за наявності свідоцтва про народження, в'їзд на територію України може здійснюватися персонально за окремим рішенням. Його прийматимуть за результатами поглибленого контролю і проведення процедури ідентифікації особи.

«Однак якщо це було можливо на початку повномасштабного вторгнення, то наразі нам не відомо, щоб такі ситуації мали місце на практиці», — каже фахівець.

Нагадаємо, що з квітня українські біженці в Польщі можуть подавати заяви на тимчасовий дозвіл на проживання (karta pоbytu) за умови роботи в цій країні.

Фото Pixabay

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