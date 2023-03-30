Виплати і статус: що зміниться для українських біженців після отримання «карти побиту» у Польщі

Із 1 квітня українські біженці в Польщі зможуть подавати заяви на тимчасовий дозвіл на проживання (karta pоbytu) за умови роботи в цій країні. Що станеться зі статусом UKR та виплатами після отримання «карти побиту», розповідає ресурс in-poland.com.

Що треба знати про спрощену видачу «карти побиту» біженцям

Наразі українські біженці можуть легально перебувати в Польщі до 24 серпня 2023 року. Для тих, хто планує тривале проживання в цій країні, передбачене спеціальне рішення. Згідно зі змінами до закону про допомогу громадянам України від 13 січня 2023 року, біженці зі статусом UKR зможуть оформити дозвіл на тимчасове проживання (карту побиту) у спрощеному порядку.

Для цього метою їхнього перебування має бути:

виконання роботи;

виконання висококваліфікованої роботи («Блакитна карта»);

ведення бізнесу.

Заяву треба подавати воєводі в ужонд воєвудський (управління. — Авт.) за місцем проживання. Якщо біженець відповідає всім вимогам, дозвіл на проживання можуть видати на термін до 3 років. Якщо втікач від війни не відповідає всім вимогам, але його ціллю перебування є робота, карту побиту він все одно отримає, але терміном на рік. Законом передбачено, що відмов не буде.

Біженці можуть бути працевлаштовані винятково за умови, що працедавець подасть в ужонд праці (центр зайнятості. — Авт.) спеціальний документ Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy через портал praca.gov.pl. Без цього повідомлення не вдасться подати заяву на «карту побиту».

На пільгових умовах отримати «карту побиту» можна буде тільки з 1 квітня до 24 серпня 2023 року.

Що станеться зі статусом UKR та пільгами після подачі заяви

Терміни видачі рішень (децизій) стосовно надання дозволу на проживання (карти побиту) ще не уточнені. Тому статус тимчасового захисту — UKR — буде втрачатися тільки з видачою децизії біженцю.

При цьому залишаться в силі пільги — безкоштовна медицина, виплати на дітей «500+» (500 злотих щомісяця до 18 років). Подавати заявку на отримання тимчасового дозволу на проживання українцям не обов'язково, навіть якщо вони працюють чи ведуть підприємницьку діяльність у Польщі. Їхнє перебування на території країни залишається легальним до 24 серпня 2023 року.

Передбачається, що після цієї дати українці все одно зможуть залишатися у Польщі — тимчасовий захист можуть продовжити або будуть інші підстави для подачі на «карту побиту».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, кому з українських біженців не потрібно платити за проживання в Польщі.

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