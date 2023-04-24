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Готуємось до відпочинку на природі: рецепт соковитих реберець, що тануть в роті

18:55 24 квітня 2023
Реберця

Страви із свинини дуже популярні в українській кухні. Існує безліч рецептів приготування реберець, наприклад, у під глазур`ю, для якої використовують джем та гранатовий сік.

Авторка ресурсу SmachnoGrad запропонувала свій рецепт реберець, які просто тануть у роті. Жінка зізнається, що це — улюблена страва її чоловіка.

Інгредієнти

  • Свинячі реберця — 500 г;
  • Соєвий соус — 2 ст. л.;
  • Гірчиця — 1 ч. л.;
  • Мед — 3 ч. л.;
  • Оливкова олія — 1 ст. л.;
  • Кетчуп (томат) — 2 ст. л.;
  • Сіль — 1 ч. л. з гіркою (за смаком);
  • Перець чорний та червоний мелений — за смаком.

Приготування:

Реберця промити, просушити паперовими рушниками.

Додати всі інші інгредієнти, натерти реберця, накрити плівкою та відправити в холодильник маринуватись на 4−6 годин (чи на ніч).

Замариновані реберця перекласти в жаростійкий посуд, накрити мокрим папером для запікання, а потім накрити фольгою, зробивши в ній невеличкі отвори.

Відправити в розігріту до 180 °C духовку на 30 хв. Вийняти реберця, змастити рештками маринаду та відправити у духовку ще на 20 хв при температурі 160 °C.


Готові реберця смакуватимуть із запеченою картопелькою.

Раніше учасник шоу «МастерШеф» з Вінниці Олександр Горчаков поділився рецептом давньої української страви шпундри, яка готується з реберцями та буряками.

Фото «СмачноГрад»

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