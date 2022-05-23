Шпундра: стародавня українська страва, від якої вся ваша родина буде у захваті

В оригіналі шпундра готується на буряковому квасі, але учасник шоу «МастерШеф» з Вінниці Олександр Горчаков дещо змінив рецепт, але від цього страва не постраждала.

Нам знадобиться:

ребра — 500 г

2−3 невеликих буряки

1 цибулина

вершкове масло — 40 г

борошно пшеничне — 2 ст. л.

яблучний оцет ≈ 3 ст. л.

гірчиця — 1 ст. л.

часник — 2−3 зубка

сіль, перець — до смаку

Приготування

Зачищаємо реберця, миємо, натираємо сіллю, чорним перцем та гірчицею і кладемо на деко.

Буряки добре миємо, якщо великі — ріжемо навпіл і теж кладемо на деко до м'яса, розрізом вверх, щоб не втрачати соки. Ставимо в духовку на 40−50 хв. при 180 °C. По закінченню часу наші реберця готові, знімаємо їх, а буряки залишаємо у духовці ще на хвилин 15−20.

Я м'ясо з кістки не знімав, мені подобається, коли є кістка. Це окремий кайф, взяти в руку й обсмоктати потім цю кістку з залишками соусу та м'яса, мммм…)) тому просто нарізаємо їх.

Буряк очищаємо від шкірки та нарізаємо півкільцями або як вам подобається. Кладемо його в сотейник, додаємо 3 ст. л. яблучного оцту, він ніжніше за звичайний і надасть додаткової фруктової нотки, і заливаємо водою, щоб буряк був повністю вкритий. Залишаємо на годинку маринуватись.

Нарізаємо дрібно цибулю і обсмажуємо на вершковому маслі 1−2 хв., потім додаємо реберця, наш маринований буряк і маринад з нього. Тушкуємо хвилин 10, додаємо сіль за смаком, 2−3 зубки часнику. Щоб загустити соус, беремо пів склянки холодної води, додаємо туди 2 ст. л. борошна та добре розмішуємо, щоб воно розчинилось. А тепер через ситечко вливаємо у нашу шпундру й швиденько розмішуємо, доводимо до кипіння, вимикаємо.

Викладаємо на тарілку разом зі сметаною та хроном, за бажанням присипаємо петрушкою або кінзою.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про іншу старовинну українську страву — гугіль з квашеними огірками.

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