Шпундра: стародавня українська страва, від якої вся ваша родина буде у захваті
В оригіналі шпундра готується на буряковому квасі, але учасник шоу «МастерШеф» з Вінниці Олександр Горчаков дещо змінив рецепт, але від цього страва не постраждала.
Нам знадобиться:
ребра — 500 г
2−3 невеликих буряки
1 цибулина
вершкове масло — 40 г
борошно пшеничне — 2 ст. л.
яблучний оцет ≈ 3 ст. л.
гірчиця — 1 ст. л.
часник — 2−3 зубка
сіль, перець — до смаку
Приготування
Зачищаємо реберця, миємо, натираємо сіллю, чорним перцем та гірчицею і кладемо на деко.
Буряки добре миємо, якщо великі — ріжемо навпіл і теж кладемо на деко до м'яса, розрізом вверх, щоб не втрачати соки. Ставимо в духовку на 40−50 хв. при 180 °C. По закінченню часу наші реберця готові, знімаємо їх, а буряки залишаємо у духовці ще на хвилин 15−20.
Я м'ясо з кістки не знімав, мені подобається, коли є кістка. Це окремий кайф, взяти в руку й обсмоктати потім цю кістку з залишками соусу та м'яса, мммм…)) тому просто нарізаємо їх.
Буряк очищаємо від шкірки та нарізаємо півкільцями або як вам подобається. Кладемо його в сотейник, додаємо 3 ст. л. яблучного оцту, він ніжніше за звичайний і надасть додаткової фруктової нотки, і заливаємо водою, щоб буряк був повністю вкритий. Залишаємо на годинку маринуватись.
Нарізаємо дрібно цибулю і обсмажуємо на вершковому маслі 1−2 хв., потім додаємо реберця, наш маринований буряк і маринад з нього. Тушкуємо хвилин 10, додаємо сіль за смаком, 2−3 зубки часнику. Щоб загустити соус, беремо пів склянки холодної води, додаємо туди 2 ст. л. борошна та добре розмішуємо, щоб воно розчинилось. А тепер через ситечко вливаємо у нашу шпундру й швиденько розмішуємо, доводимо до кипіння, вимикаємо.
Викладаємо на тарілку разом зі сметаною та хроном, за бажанням присипаємо петрушкою або кінзою.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про іншу старовинну українську страву — гугіль з квашеними огірками.
268
Читайте також: Стародавній рецепт зеленого борщу — смачно та дуже корисно
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter