Водопілля в Україні: які території залишаються підтопленними

З понеділка, 24 квітня, синоптики знов прогнозують дощі, які раніше викликали підвищення рівня води у річках.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, 24−26 квітня внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому водосховищі у Черкаській області (ІІІ рівень небезпеки — червоний).

Цими ж днями внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду утримуватиметься затоплення заплавних територій та понижених ділянок у ряді населених пунктів на Кременчуцькому, Кам'янському, Дніпровському та Каховському водосховищах у Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

З 24 до 27 квітня на Верхньому Дніпрі в межах країни утримуватимуться високі рівні води з тенденцією зниження на 1−10 см за добу, зберігатиметься затоплення заплави, порушення транспортного сполучення, обтоплення та відрізання від основних шляхів сполучення та частковим затопленням окремих населених пунктів в ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

Цими ж днями на Десні нижче Макошиного в межах Чернігівської області продовжиться підвищення рівнів води на 2−5 см за добу з подальшим затопленням понижених ділянок заплави вздовж ділянки Десни Чернігів — Морівськ та у створі поста Морівськ; з частковим затопленням територій міського пляжу, садово-дачної забудови, доріг на заплаві у м. Чернігів (район Кордівка) (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

З 24 до 27 квітня на Десні вище Макошиного рівні води знижуватимуться на 2−10 см за добу з поступовим зменшенням затоплення заплави та перевищення небезпечних відміток затоплення територій ряду сіл, обтоплення їх водою, порушення транспортного сполучення з прирічковими населеними пунктами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

А 24−26 квітня на річці Дніпро у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області утримуватиметься затоплення заплавних територій та часткове затоплення низьких прирічкових територій (І рівень небезпеки — жовтий).

У другій половині доби 24 квiтня та протягом 25−26 квітня, у зв'язку зі значними опадами, очікується підвищення рівнів води, над поточними відмітками, без негативних наслідків:

на рiчках басейну Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2−0,7 м;

на річках Закарпаття на 0,5−1,8 м, у нижнiх течiях р. Боржава до 2,0−2,5 м.

Нагадаємо, що раніше у КМДА повідомляли, що цього року в районі Києва були підтоплення низки територій — це острови парку «Муромець», Гідропарк, Труханів острів, затока Галерна, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків. Цьогоріч рівень води на 0,5−1 метр перевищує минулорічний.

Фото ДСНС

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