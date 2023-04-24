Не менше 7 відсотків: Жолнович пояснила, якими будуть внески українців на накопичувальну пенсію

В Україні збираються впровадити накопичувальну пенсійну систему, на першому етапі якої внески за робітника сплачуватимуть і роботодавець, і держава на засадах співфінансування. Внески становитимуть до 3 відсотків.

Втім, за словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, цієї суми замало — внески мають бути на рівні як мінімум 7−10 відсотків. В ефірі єдиного телемарафону вона зазначила, що такі внески можуть забезпечити гідну пенсію. Отже, до процесу має долучатися і сам працівник, аби забезпечити оптимальні виплати.

Раніше заступниця міністерки соцполітики Дарія Марчак заявляла, що накопичувальні пенсії можна буде передавати у спадок.

Фото Pixabay

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