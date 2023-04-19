До досягнення 55 років накопичення пенсії буде обов'язковим: стали відомі деталі нового закону

У Верховній Раді зареєстровано проект закону стосовно накопичувальної пенсії, яку планують ввести в Україні.

Як повідомляє «Соціальна економічна платформа», у разі його ухвалення запрацює другий рівень пенсійного забезпечення й після досягнення пенсійного віку люди отримуватимуть дві пенсії — солідарну та накопичену.

В документі, зокрема, пропонується, щоб в обов’язковому порядку в цій системі брали участь усі категорії осіб, які працюють, до досягнення ними 55 років.

Накопичувальна пенсійна система працюватиме наступним чином: роботодавець щомісяця сплачуватиме пенсійні внески за працівника в розмірі 1% від зарплати у 2023 році, 1,5% — у 2024-му, 2% — у 2025-му. Держава співфінансуватиме такі внески на паритетних засадах до 3% від розміру середньої заробітної плати за видами економічної діяльності. Такі ж умови діятимуть для ФОПів та самозайнятих осіб, участь яких у накопичувальній системі буде добровільною.

При цьому розмір єдиного соціального внеску пропонується залиши незмінним, накопичувальний внесок включатимуть в ЄСВ. За бажанням працівника розмір його самостійних внесків може бути збільшено.

До кінця 2025 року внески залучатимуться в уповноважений пенсійний фонд, створений державою, а з 2026 року учасник системи зможе обрати для себе будь-який авторизований недержавний пенсійний фонд. Управління активами таких фондів здійснюватимуться авторизованими профільними компаніями.

Пенсійні накопичення зберігатимуть авторизовані банки-зберігачі. Запобігти знеціненню таких накопичень та інфляційному впливу дозволить їхнє інвестування в переважно консервативні фінансові інструменти.

Пропонується, щоб у разі смерті особи право власності на пенсійні заощадження переходило до спадкоємців.

Фото Pixabay

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