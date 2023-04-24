37.68 / 38.23 41.08 / 41.85
Київ: +17
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

ЗСУ відбили понад 30 атак ворога, тривають важкі бої за Бахмут

18:40 24 квітня 2023
Кулеметник ЗСУ

Протягом доби противник завдав 6 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів. Під ударами в Донецькій області опинився, зокрема, Краматорськ.

Як зазначають в Генштабі ЗСУ, основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на трьох напрямках — Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському, де було відбито понад 30 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

  • На Куп’янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках.
  • На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Обстрілював з артилерії Макіївку, Невське, Діброву, Білогорівку Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне та Переїзне на Донеччині.
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове.
  • На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове та Первомайське Донецької області, успіху не мав.
  • На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка, а також поблизу Новомихайлівки.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них — Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Оріхів Запорізької області та місто Херсон.

«Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів у власних цілях. Зокрема, у Голубівці, що на Луганщині, російські окупанти використовують одну із шкіл як медичний пункт для надання меддопомоги своїм військовослужбовцям», — йдеться у вечірньому зведенні.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, що начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що завершенням війни в Україні стане повернення до кордонів 1991 року.

Фото Генштаба ЗСУ

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

томати

Помідори просто божеволіють від цього: улюблене підгодовування томатів, від якого вони починають стрімко рости (відео)

щур

Ракам — позитивні емоції, Овнам — любовні зізнання, Рибам — цікаві пропозиції: гороскоп на день Кмітливого Щурика

водій

Названо порушення, за яке водія в Україні можуть арештувати

Врожай огірків

Негайно дайте огіркам соду, і будете збирати врожай відрами до осені (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту