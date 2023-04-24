ЗСУ відбили понад 30 атак ворога, тривають важкі бої за Бахмут

Протягом доби противник завдав 6 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів. Під ударами в Донецькій області опинився, зокрема, Краматорськ.



Як зазначають в Генштабі ЗСУ, основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на трьох напрямках — Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському, де було відбито понад 30 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Куп’янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Обстрілював з артилерії Макіївку, Невське, Діброву, Білогорівку Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне та Переїзне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове та Первомайське Донецької області, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка, а також поблизу Новомихайлівки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них — Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Оріхів Запорізької області та місто Херсон.

«Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів у власних цілях. Зокрема, у Голубівці, що на Луганщині, російські окупанти використовують одну із шкіл як медичний пункт для надання меддопомоги своїм військовослужбовцям», — йдеться у вечірньому зведенні.

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Нагадаємо, що начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що завершенням війни в Україні стане повернення до кордонів 1991 року.

Фото Генштаба ЗСУ

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