ЗСУ відбили понад 30 атак ворога, тривають важкі бої за Бахмут
Протягом доби противник завдав 6 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів. Під ударами в Донецькій області опинився, зокрема, Краматорськ.
Як зазначають в Генштабі ЗСУ, основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на трьох напрямках — Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському, де було відбито понад 30 ворожих атак. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.
- На Куп’янському напрямку ворог продовжує заходи з фортифікаційного обладнання позицій на окремих ділянках.
- На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Обстрілював з артилерії Макіївку, Невське, Діброву, Білогорівку Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне та Переїзне на Донеччині.
- На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Новомаркове та Хромове.
- На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Новокалинове, Степове та Первомайське Донецької області, успіху не мав.
- На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка, а також поблизу Новомихайлівки.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них — Новосілка, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Оріхів Запорізької області та місто Херсон.
«Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів у власних цілях. Зокрема, у Голубівці, що на Луганщині, російські окупанти використовують одну із шкіл як медичний пункт для надання меддопомоги своїм військовослужбовцям», — йдеться у вечірньому зведенні.
Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили зенітно-ракетний комплекс та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.
Нагадаємо, що начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що завершенням війни в Україні стане повернення до кордонів 1991 року.
Фото Генштаба ЗСУ36
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