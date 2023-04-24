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Піходимо до вирішальної битви: Буданов пояснив, що вважатиметься «фіналом» у війні і коли вона закінчиться

12:55 24 квітня 2023
ЗСУ

Завершенням війни в Україні стане повернення до кордонів 1991 року. Якщо не буде повернено Крим чи Донбас, війна триватиме доти, доки ці всі території не повернуться під контроль України.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

«Завершити цю війну можна лише одним шляхом — це повернення кордонів у будь-якій формі, але у межах наших кордонів зразка 91-го року», — сказав він.

Буданов зазначив, що неможливо вже завершити цю війну без розв'язання територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоб віддати якусь частину територій.

«Якщо Крим буде останнім забрано — це фінал. Якщо Крим буде першим забрано, а Донбас ще ні — то це не фінал», — уточнив голова української розвідки.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк висловив думку, що Україна може звільнити Крим протягом 5−7 місяців. А постійний представник президента України в Криму Таміла Ташева вважає, що коли ЗСУ будуть на кордоні з Кримом і вже зайдуть, наприклад, до Красноперекопська, Україна може запропонувати росії вивести війська, але у разі відмови, продовжуватиме звільнення півострова зі зброєю.

Раніше в Україні назвали перші 12 кроків зі звільнення Криму.

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