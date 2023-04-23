Посол Китаю назвав Крим російським та поставив під сумнів суверенітет колишніх радянських республік: що йому відповіли у Європі

Посол Китаю, лідер якого може провести зустріч з президентом України, у Франції поставив під сумнів суверенітет республік колишнього СРСР і приналежність Криму Україні. Про це Лу Шай заявив в інтерв'ю французькому телеканалу LCI.

Китайський дипломат заявив, що Крим, який Росія анексувала у 2014 році, «із самого початку належав Росії», а Микита Хрущов «подарував Крим Україні за часів Радянського Союзу», пише «Медуза».

Лу Шай також заявив, що країни колишнього СРСР «не мають ефективного статусу в міжнародному праві, тому що не існує міжнародної угоди, яка б надавала силу їх статусу суверенних країн». Він закликав припинити «суперечки» з питання пострадянських кордонів.

Після виходу інтерв'ю міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що такі заяви посла КНР у Франції «сумні» та незрозумілі. МЗС Естонії має намір викликати посла Китаю в Таллінні.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що заява Лу Шая — одна з причин, «чому країни Балтії не довіряють Китаю „посередництво у встановленні миру в Україні“».

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич, у свою чергу, сказав, що висловлювання посла «абсолютно неприйнятні».

«Ми очікуємо пояснень від китайської сторони і повного спростування цієї заяви», — заявив Рінкевич.

Посол України у Франції Вадим Омельченко, у свою чергу, заявив, що у посла КНР або «є очевидні проблеми з географією», або його заява суперечить позиції офіційного Пекіна «про зусилля щодо встановлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей та принципів Статуту ООН».

У МЗС Франції заявили, що «стривожені» заявою посла Китаю та закликали Пекін прояснити свою позицію.

Посол України у Франції Вадим Омельченко також відреагував на скандальні заяви посла Китаю у цій країні щодо Криму та статусу України у міжнародному праві.

«Або є очевидні проблеми з географією. Або такі заяви йдуть урозріз із позицією китайської столиці «щодо зусиль щодо відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей та принципів Статуту ООН. Тестове питання «Кому належить Крим?», як завжди, є показовим. Наступного разу було б добре розширити його питанням «Кому належить Владивосток?». Тут немає місця двозначності. Крим — це Україна», — написав Омельченко у своєму Twitter.

Як писали «ФАКТИ», раніше посол Китаю в ЄС Фу Конг назвав «риторичним прийомом» заяви про «безмежну дружбу» КНР з Росією.

128

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram