Президент Франції Еммануель Макрон, який закликав «привести росію до тями», хоче звернутися до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може привести до переговорів між росією та Україною. За словами осіб, знайомих з цими намірамі, Макрон доручив своєму зовнішньополітичному раднику Еммануелю Бонне опрацювати з міністром закордонних справ Китаю Ван І рамки, які стали б основою для майбутніх перемовин, пише Bloomberg.

Французька стратегія передбачає, що переговори між росією та Україною відбудуться вже цього літа, якщо все піде добре, зазначили виданню джерела на умовах анонімності. Під час своєї нещодавньої поїздки до Китаю президент Франції не досягнув своєї мети переконати Сі поговорити з президентом України Володимиром Зеленським — вони досі не розмовляли, з моменту початку війни понад рік тому. Минулого року Макрон також розлютив союзників після того, як заявив, що Захід не повинен «принижувати» росію.

Неясно, чи має Макрон підтримку свого плану з боку Києва та його союзників. Адже більшість з них відкидають пропозиції про припинення вогню, які дозволили б росії зберегти територіальні здобутки. Багато країн також скептично ставляться до того, що Китай може слугувати нейтральним посередником, враховуючи його дружбу з росією.

Представник офісу Макрона підтвердив, що Бонн планує поговорити з Ваном, але відмовився коментувати деталі, додавши, що союзники Франції були поінформовані про всі французькі ініціативи. Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь на відповідне запитання заявило, що не знає про джерело інформації і «важко перевірити її достовірність».

На думку експертів, будь-які майбутні переговори залежатимуть від кількох умов, зокрема від успішного весняного наступу українських військ, який поставить Київ у сильнішу позицію.

Раніше Голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен та колишні радники з питань зовнішньої політики та безпеки США, Великої Британії, Франції та Італії закликали Захід «викластися на повну» у наданні військової підтримки Україні.

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