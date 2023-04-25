Заморили себе голодом заради зустрічі з Ісусом: у Кенії виявлено десятки тіл жертв релігійного екстреміста

Поліція Кенії проводить розслідування шокуючої діяльності пастора міжнародної церкви «Блага вість» Пола Маккензі Нтенге. Він наказав своїм послідовникам померти від голоду. У буквальному сенсі. Проповідник переконав паству в тому, що така смерть забезпечить їм зустріч з Ісусом Христом.

У лісі поруч із містом Малінді поліціянти виявили масове поховання. На даний момент ексгумовано тіла 58 осіб, зокрема трьох дітей. Розкопки тривають. У поліції є дані про 112 членів церкви «Блага вість», які зникли безвісти. Є підстави вважати, що жертв голодної смерті було значно більше.

«Ми тільки на самому початку розслідування. Майже напевно кількість смертей зросте», — заявив представник поліції журналістам.

Нтенге заарештували 15 квітня. Проповідник стверджує, що розпустив свою паству ще чотири роки тому. Він називає звинувачення спробою обмовити його чесне ім'я.

У поліції розповіли, що діяли за наведенням. Джерело інформації поки не розкривають. Під час першого візиту поліції на місце, де розташована церква, було виявлено 15 осіб. Їх терміново повезли в лікарню. Люди були настільки виснажені, що четверо з них померли дорогою.

Примітно, що місцеві жителі були вороже налаштовані до візиту поліціянтів. Вони не давали слідчим почати ексгумацію.

«Невігласі люди помирають від голоду, в очікуванні зустрічі з Ісусом, після того, як їм промив мізки підозрюваний — Пол Маккензі Нтенге», — йдеться в поліцейському звіті.

Як з'ясувалося, проповідника раніше вже кілька разів заарештовували в різних місцях. Його звинувачували в релігійному екстремізмі. Однак довести що-небудь не вдавалося, і Нтенге виходив на волю, змінював місце проживання і починав свою діяльність знову.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про екстремістські дії окупаційної влади в Криму. Свого чоловіка, розстріляного в Криму співробітниками ФСБ, Сохіба Бурханова упізнала за фото. Тіло не показали.

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