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Рекомендації російських військових не доходять до путіна: експерти ISW про намагання заморозити війну

20:45 25 квітня 2023
російські військові

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що російські військові не доходять до путіна з рекомендаціями зосередитися на обороні позицій. Замість того, щоб згуртувати сили на тлі запланованого широкомасштабного українського наступу, відбуваються постійні атаки з великими втратами, які навряд чи дадуть якісь територіальні здобутки, йдеться в повідомленні ISW.

«Продовження наполягання на російських наступальних діях на сході України свідчить про те, що група, яка хоче заморозити війну вздовж нинішньої лінії фронту, не до кінця переконала путіна у своїй точці зору», — вважають аналітики.

Експерти ISW підозрюють, що міністерство оборони в москві останнім часом також відкрито домовляється з керівником ПВК «Вагнер», щоб через нього достукатися до путіна. Керівник «Вагнера» євген пригожин вважається близькою довіреною особою путіна.

Раніше повідомляли про те, що у росії знайшли заміну «вагнерівцям».

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