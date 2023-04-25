Розвідники евакуювали із Судану майже 90 громадян України (фото)

Проведено успішну рятувальну операцію з евакуації з території Судану, де тривають зіткнення між регулярною армією та угрупованням «Сили оперативної підтримки», громадян України та іноземців.

У ГУР Міноборони повідомили, що людей вивозили з охопленого боями Хартуму у складних умовах — під час безперервних боїв, недотримання режиму «тиші», відсутності їжі, води та техніки.

Фото ГУР МО

Із столиці цієї держави вдалося вивезти 87 українців, здебільшого авіаційних фахівців — пілотів, техніків та членів їхніх родин. Також були евакуйовані громадян Грузії та Перу.

Фото ГУР МО

В цілому врятовано 138 громадян, у тому числі 35 жінок та 12 дітей.

Наразі всі евакуйовані перебувають в безпеці на території Єгипту. Їм надано необхідну медичну допомогу, харчування та воду. Громадяни України забезпечені візовою та документарною підтримкою і очікують швидкого повернення на Батьківщину.

Нагадаємо, що у вересні 2021 року, коли США та союзники вивели війська з Афганістану, українським військовим вдалося в надскладних умовах евакуювати майже 100 осіб. На той час літаків союзників в Кабулі вже не було — останній рейс здійснили наприкінці серпня.

Фото ГУР МО

57

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram