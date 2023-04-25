Друге весілля не врятувало: супермодель Тоні Гаррн і популярний актор Алекс Петтіфер подали на розлучення

Німецька супермодель Тоні Гаррн повідомила своїм шанувальникам у соцмережах про те, що розлучилася з чоловіком. 30-річна білявка подала на розлучення з популярним актором Алексом Петтіфером. «Це було дуже важке рішення», — додала Тоні.

Гаррн і Петтіфер були разом майже п'ять років. Офіційно вони одружилися 2020 року. У липні 2021 року Тоні народила доньку.

Здавалося, у подружжя все гаразд. Минулого року вони відпочивали на грецькому острові Парос і вирішили ще раз обмінятися клятвою вірності. Але, на жаль, друге весілля не врятувало їхній шлюб.

Причину розлучення Тоні поки не називає. Підписники моделі в Instagram, а їх 4,6 мільйона осіб, висловлюють їй підтримку.

Алекс, якому 10 квітня виповнилося 33 роки, від коментарів утримується.

Гаррн почала свою кар'єру на подіумі у віці 15 років. Вона стала обличчям знаменитого бренду Calvin Klein. Тоні кілька разів входила до списку 50 найкращих моделей у світі за версією сайту models.com.

З 2013 по 2014 рік Гаррн перебувала у стосунках з Леонардо Ді Капріо.

Тоні пробувала себе і як актриса. У 2016 році вона Ріву Стенкамп у фільмі «Оскар Пісторіус: вбивця, що біжить по лезу ножа». Картина заснована на реальній історії — відомого бігуна-паралімпійця Оскара Пісторіуса було засуджено за вбивство своєї коханої, моделі Ріви Стенкамп у 2013 році. Гаррн зіграла також роль другого плану у фільмі «Людина-павук: Далеко від дому».

Петтіфер дебютував у кіно в головній ролі в бойовику «Громобой». Він був тоді ще школярем. Потім пішли комерційно успішні фільми «Я — четвертий», «Супер Майк», «Дворецький».

До знайомства з Тоні Алекс деякий час зустрічався з американською актрисою Еммою Робертс, дочкою Еріка Робертса і племінницею Джулії Робертс.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тяжкохвора зірка серіалу «Всі жінки — відьми» (відомого також під назвою «Зачаровані») Шеннен Догерті розлучається з чоловіком після 11 років шлюбу.

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