Тяжкохвора зірка серіалу «Всі жінки відьми» розлучається з чоловіком після 11 років шлюбу

Зірка серіалу «Всі жінки відьми» Шеннен Догерті закликала шанувальників пам'ятати, що «єдині люди, які заслуговують бути у вашому житті, — це ті, хто ставиться до вас з любов'ю, добротою і повною повагою», за кілька годин до того, як оголосила, що розлучається з чоловіком, з яким прожила 11 років. Допис Шеннен в інстаграмі був поширений в мережі, і найкраща подруга Сара Мішель Геллар не забарилася з коментарями: «Думаю, тоді ти назавжди залишишся в моєму житті», повідомляє hellomagazine.com.

Курт Ісварієнко та Шеннен одружилися у жовтні 2011 року, але представник акторки підтвердив розлучення в інтерв'ю HELLO!

«Розлучення — це останнє, чого хотіла Шеннен. На жаль, вона відчувала, що у неї не залишилося іншого виходу».

Її представник також стверджує, що агентка Курта була «тісно пов'язана» з їхнім розлученням, додавши: «Ви можете зв'язатися з агенткою Курта, оскільки вона має безпосереднє відношення до цього процесу».

Видання TMZ бачило документи на розлучення і, згідно з ними, Шеннен просить аліменти. У пари немає дітей. Розлучення відбувається в той час, коли 52-річна жінка продовжує боротися з раком молочної залози четвертої стадії; їй поставили діагноз у 2015 році, а у 2017 році настала ремісія. У лютому 2020 року Шеннен повідомила жахливу новину про те, що рак повернувся, — через три роки після того, як їй сказали про повне одужання. Вона давно виступає за підвищення обізнаності про цю хворобу, а у 2017 році поділилася фото, на якому видно, наскільки сильно випадає її волосся під час хіміотерапії. «Це зображення дуже особисте для мене, — написала вона в підписі до фото. — Я почала хіміотерапію. Використовувала холодну шапочку в надії не втратити волосся. Кінцевим результатом були жмути в моїх руках. Мені було погано, я відчувала, що втрачаю себе. Знаходила людей і втрачала людей. Ставала слабкою і ставала сильною. Почувалася потворною та водночас прекраснішою всередині, ніж будь-коли раніше».

Шаннен також публічно хвалила Курта за його підтримку. На п'яту річницю їхнього весілля у 2016 році вона написала: «Наше весілля було винятковим, і не тому, що воно було великою подією. Воно було винятковим, тому що ми зобов'язалися любити і плекати одне одного в горі й радості, у хворобі й здоров'ї. Ці обітниці ніколи не мали такого значення для мене, як зараз. Курт був поруч зі мною під час хвороби, і зараз я почуваюся більш коханою, ніж будь-коли. Я б пройшла з ним будь-який шлях. Заради нього я б прийняла будь-яку кулю і вбила б кожного дракона, щоб захистити його. Він моя споріднена душа. Моя друга половина. Я благословенна».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у відомої прибалтійської співачки Лайми Вайкуле стався рецидив раку грудей.

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