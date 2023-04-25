«Здавалося, це останні хвилини життя»: популярна акторка зізналася, що пережила тяжку депресію

Популярна актриса, зірка детективного серіалу «Водна поліція» (СТБ), в якому знімався провідний майстер східних єдиноборств, Марго Баласанян зізналась, що повномасштабне вторгнення росії в Україну повністю змінило її життя. Лише восени 2022 року вона стала виходити з тяжкої депресії, яку переживала з лютого. Каже, що врятувала її творчість.

— Після зйомок «Водної поліції» я поїхала до Харкова, до своїх рідних, — каже Марго. — Тож війну зустріла там. Два тижні ми знаходилися у підвалі, без електропостачання та гарячої води. Бомбили постійно. Іноді було так гучно і так сильно трусило, що здавалося, це останні хвилини життя. За два тижні ми поїхали на захід, до Івано-Франківська. Спочатку нас прихистив у себе добрий друг мого батька, а потім католицька церква. Я й досі тут живу.

— Що ви відчуваєте зараз?

— Багато місяців у мене була страшенна апатія. Мені дуже хотілося зрозуміти, що буде далі, але це було неможливо. Лише восени 2022 року я потихеньку почала вилазити зі свого панцира. Створила у мережі канал з аудіокнигами, медитаціями та мотиваціями. Перш за все це допомагало триматися мені, але потім почали з’являтися люди, які дякували за таку роботу. Тож зараз я дуже вдячна, що можу підтримувати інших у цей складний час. Також поставила кілька вистав. Прем’єра останньої відбулась нещодавно. Завдяки цьому я знов відчула себе живою та дуже вдячна, що можу продовжувати творити. Бо творчість — це моє життя.

Я перестала щось планувати з того самого дня. Для себе хочу лише того, чого завжди прагнула, — творчості. Бо ніщо так, як творчість, не дає мені почуватися живою та щасливою. Куди мене заведе моя стежка, не знаю. Просто хочу й надалі займатися тим, що мене надихає.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Ахтем Сеїтаблаєв вперше прокоментував стосунки з молодою обраницею.

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