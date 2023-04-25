100 днів гніву: у Франції тривають протести з каструлями і сковородами

По всій Франції прокотилася чергова хвиля масових протестів. Люди обурені пенсійною реформою, яку ухвалив уряд в обхід парламенту, а також тим, що президент Еммануель Макрон підписав цей непопулярний закон. Раніше акції протесту проходили переважно у вихідні. Цього разу профспілки обрали робочий день, бо 24 квітня виповнився рівно рік з моменту переобрання Макрона на другий термін.

Десятки тисяч французів вийшли на вулиці з порожніми каструлями та сковорідками. Цей «концерт» зірвав робочі поїздки кількох членів уряду. Наприклад, міністр освіти Пап Ндьяй був змушений скасувати відвідування одного з інститутів у Ліоні, оскільки біля будівлі на нього чекали маніфестанти.

Держсекретар у справах дітей Шарлот Кобель не потрапила до лікарні в Сен-Морісі. Міністра культури Риму Абдул-Малак вітали гуркотом каструль перед будівлею одного з театрів у Парижі. Почули «музику» також міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті та міністр охорони здоров'я Франсуа Браун.

Нагадаємо, реформа у Франції передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Також змінюється пенсійне оподаткування. Працюючим французам доведеться відраховувати на пенсійне забезпечення більший відсоток від своїх доходів.

Акції протесту не вщухають із січня. Крім демонстрацій, профспілки влаштовують національні страйки. Попри це Макрон підписав закон 15 квітня. При цьому президент пообіцяв заспокоїти співвітчизників протягом 100 днів.

«Макрон обіцяв, що через 100 днів заспокоїть нас. Ми ж обіцяємо йому 100 днів гніву та акцій протесту. Ми абсолютно не змирилися», — заявив лідер однієї з профспілок 24 квітня.

Він і його колеги попередили, що мають намір зірвати масштабні заходи, які мають відбутися у Франції в найближчі 100 днів.

«Можливо, залишимо без світла Каннський кінофестиваль, Гран-прі „Формули 1“ у Монако, тенісний турнір Роллан Гаррос, фестиваль театру в Авіньйоні», — заявили лідери профспілок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що через масові акції протесту в Ізраїлі було відкладено реформу судової системи.

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