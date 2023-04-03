Удар по королівському самолюбству: Байден не збирається на коронацію Чарльза ІІІ

Президент США Джо Байден не буде присутній на коронації короля Чарльза III, яка запланована на 6 травня. Про це першою повідомила британська газета The Telegraph, пославшись на свої джерела в Білому домі. У Вашингтоні всіляко підкреслюють, що це ніяк не пов'язано з якимись проблемами у відносинах між двома країнами.

Причина в тому, що закордонні поїздки забирають досить багато сил у Джо Байдена. «Білий дім намагається обмежитися найнеобхіднішим, і вони можуть двічі подумати, чи варто президенту вдруге перетинати Атлантику за короткий період», — сказав співрозмовник The Telegraph.

Річ у тім, що Байден має намір відвідати Велику Британію 11 квітня. Приводом для візиту є 25-та річниця підписання Белфастської угоди. Для американського президента це важливо, оскільки він має ірландське коріння. Він планує провести в Британії та Ірландії кілька днів. Очевидно, тоді й відбудеться зустріч Байдена з Чарльзом.

А на коронацію 6 травня з Вашингтона прибуде представницька делегація. Джерела дали зрозуміти, що до її складу увійде перша леді Джилл Байден.

Проте таке рішення президента США викликало різку критику в Лондоні. Букінгемський палац і пресслужба прем'єр-міністра Великої Британії мовчать, а ось чимало депутатів парламенту звинуватили Байдена в снобізмі й навіть назвали його відмову дурістю.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», на коронацію Чарльза III і Камілли Букінгемський палац запросив глав держав і урядів більшості країн світу. Запрошення не були надіслані в росію, Іран, Північну Корею.

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