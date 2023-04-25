Двоє українських прикордонників загинули внаслідок інциденту на Чернігівщині: що сталося

В Чернігівській області, яка потерпає від водопілля, Державне бюро розслідувань розслідує факт загибелі двох військовослужбовців одного з прикордонних загонів Чернігівської області. Про це повідомили у ДБР.

«24 квітня човен з прикордонним нарядом з п’яти військовослужбовців перекинувся під час руху притокою річки Дніпро. За попередньою інформацією, човен був перевантажений, почав набирати воду та затонув. Унаслідок пригоди загинуло двоє військовослужбовців. Провадження відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 417 КК України — порушення правил кораблеводіння. У ході проведення пошуково-рятувальних заходів виявлені тіла прикордонників. Слідство призначило проведення низки експертиз, зокрема судово-медичну для визначення причини смерті військових, тривають допити свідків. Наразі у кримінальному провадженні затриманих немає, про підозру не повідомлялось», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», ДБР почала розслідування загибелі начальника прикордонної застави — трагедія сталася неподалік українсько-білоруського кордону.

Фото: ДБР

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