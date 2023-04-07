ДБР розслідує дивне самогубство начальника прикордонної застави на українсько-білоруському кордоні

Взимку цього року на Хмельниччині у ДТП загинуло подружжя прикордонників. А нині ДБР розслідує загибель начальника прикордонної застави — трагедія сталася неподалік українсько-білоруського кордону.

Як повідомила у коментарі ZAXID.NET речниця Теруправління Державного бюро розслідувань у Львові Тетяна Муравель, це сталося у четвер, 6 квітня, близько 15:00.

Поблизу села Пулемець Ковельського району (Волинська область) військовослужбовців прикордонної служби, керуючи екскаватором, наїхав на міну. На щастя, він не постраждав. На місце події прибув начальник прикордонної застави разом з інспектором прикордонної служби.

«Після огляду території начальник відійшов нібито зателефонувати. Невдовзі пролунав звук, схожий на постріл. Начальника застави знайшли неподалік від місця події з вогнепальним пораненням у голову», — повідомила Тетяна Муравель.

ДБР по цим випадком розпочало кримінальні провадження за ст. 425 ККУ (недбале ставлення до військової служби) та ст. 115 ККУ (вбивство) з приміткою «самогубство».

Нагадаємо, що цього року Тячівський районний суд визнав винним та призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі обвинуваченому у справі про вбивство прикордонника на Закарпатті у листоподі 2018 року. Тоді організатор тютюнової контрабанди наїхав автівкою на керівника відділу «Ділове» майора Вадима Березенського.

Фото Pixabay

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