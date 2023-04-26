До 300 євро щомісяця: хто з українців може отримувати таку допомогу

Румунія, як і інші країни Євросоюзу, надає українським біженцям прихисток від російської агресії. Наразі українські біженці становлять 2% від усіх жителів країни.

Як зазначає Інтернет-видання ukrainianinpoland.pl, на тимчасовий захист у Румунії можуть розраховувати такі категорії людей:

громадяни України, які проживали на території України до 24 лютого та члени їхніх сімей, незалежно від того, коли вони виїхали з території України;

особи, які не мають українського громадянства, але користувалися міжнародним або еквівалентним національним захистом на території України до 24 лютого 2022 року;

особи, які не мають українського громадянства, але легально проживали на території України до 24 лютого й можуть підтвердити це документально. Важливо, що для того, щоб скористатися тимчасовим захистом у Румунії, ці люди повинні довести, що вони не можуть повернутися у свою країну на безпечних та тривалих умовах.

До членів сім’ї всіх вищезазначених категорій належать чоловіки та дружини, партнери, з якими ви перебуваєте у стабільних стосунках, діти та інші близькі родичи. Вони також мають право отримати тимчасовий захист.

Важливо, що Румунія надає фінансову допомогу легалізованим в ній біженцям. Серед її видів:

фінансова допомога від ООН (110 євро на дорослого та 120 євро на дитину, яка виплачується протягом 3 місяців) та щомісячна виплата на дітей з інвалідністю (135 євро упродовж 6 місяців);

фінансова допомога від Червоного Хреста (110 євро на дорослого та 120 євро на дитину, також виплачується протягом 3 місяців);

фінансова допомога від уряду Румунії (200 євро на дорослого та 300 євро на дитину).

Тож, в цілому, розміру будь-якої фінансової допомоги повинно вистачити для того, щоб задовольнити базові потреби.

Крім того, люди, які офіційно працевлаштуються у Румунії та відправлять своїх дітей до румунських шкіл, з 1 травня 2023 року зможуть отримувати допомогу протягом 4 місяців. ЇЇ новий розмір, а також порядок виплат мають визначити під час найближчих засідань уряду. Очікується, що ця сума має покрити витрати на проживання і харчування.

Нагадаємо також, що в Італії біженцям з України видають на поїздки у громадському транспорті ваучери вартістю 60 євро.

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