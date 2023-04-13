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Суспільство та люди

Румунія змінила правила надання фінансової допомоги українським біженцям: що важливо знати

18:50 13 квітня 2023
Біженці

Уряд Румунії прийняв у середу надзвичайну постанову, яка забезпечує «стійкі рамки» для підтримки українських біженців. Про це повідомив речник уряду Дан Чербунару, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Digi24.

За словами Чербунару, прийнята в середу постанова «встановлює можливість надання щомісячної одноразової допомоги максимум на чотири місяці поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року, для покриття витрат на харчування та проживання на території Румунії сім'ям та самотнім особам, які користуються європейським рішенням у цій галузі».

У разі забезпечення проживання, встановленого повітовими радами, «фіксовані суми на харчування та проживання будуть виплачуватися підрозділом, який надає житло».

Речник додав, що одноразова допомога буде надаватися «тільки в тому випадку, якщо бенефіціар надасть докази працевлаштування або зарахування неповнолітніх до навчальних закладів». За словами Чербунару, таким чином стимулюється інтеграція.

Приблизно 110 тисяч українців залишилися в Румунії, з яких 5 007 мають роботу в країні, пояснив він.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Німеччині відмовилися виділити додаткові кошти для українських біженців.

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