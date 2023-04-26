Бив кочергою, а потім перерізав горло ножем: на Сумщині чоловік жорсткого вбив товарища і підпалив його будинок

У Роменському районі на Сумщині сталося жорстоке вбивство з подальшим підпалом. За повідомленням поліції, його скоїв 37-річний односелець потерпілого, якому повідомили про підозру.

Згідно з показами затриманого, між чоловіками виник конфлікт. Тож аби довести свою правоту, 37-річний гість кілька разів вдарив господаря металевою кочергою і перерізав горло ножем.

Аби приховати скоєне, вбивця не знайшов нічого кращого, як влаштувати підпал «гостинного» будинку.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, напередодні розслідування майже аналогічного злочину завершили на Київщині. Там вже господар вбив 50-річного знайомого, з яким розпивав спиртні напої неподалік власного будинку. Подія сталася у жовтні 2022 року.

Фото — скрін відео

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