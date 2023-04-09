Любов зла: ревнивий мешканець Київщини живцем спалив 66-річну дружину

Ревнощі часто-густо доводять до біди. Так, цього року на Одещині чоловік задушив та спалив тіло своєї цивільної дружини — зловмиснику загрожує до 15 років тюрми. А ось мешканець Київщини за подібний злочин може відправитися за грати до кінця свого життя.

Як повідомляє ГУНП в Киїській області, до суду скеровано обвинувальний акт за фактом вбивства 66-річної жительки Ірпеня її співмешканцем.

«22 січня до поліції надійшло повідомлення про те, що чоловік облив бензином та підпалив жінку. У стані тяжкого шоку з опіками голови, шиї, тулуба, рук, ніг та дихальних шляхів потерпілу госпіталізували до опікового центру столиці. Згодом, 4 лютого, жінка померла у лікарні», — повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Поліцейські затримали чоловіка, який пояснив, що між ним та цивільною дружиною виникла сварка на ґрунті ревнощів. Під час конфлікту він пішов до гаража, узяв пластикову пляшку з бензином, облив жінку та підпалив. Йому інкримінували умисне вбивство з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 ККУ].

Нагадаємо, що нещодавно на Миколаївщині до 14 років ув’язнення засудили чоловіка, який жорстоко вбив 84-річну жінку. Мешканець Снігурівки, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, у ході сварки облив бензином свою 84-річну тещу та підпалив.

Фото поліції Київщини

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