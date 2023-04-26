Використовуйте чисту зубну щітку: як просто та швидко привести до ладу замшеве взуття

Замшеве взуття дуже красиве, але підтримувати його в належному стані досить важко, особливо в дощові сезони. Відомо ж, що замша і вода погано поєднуються, на взутті утворюються плями і білі розводи. Видання Guardian дало кілька порад, які допоможуть зробити так, щоб ваше замшеве взуття завжди виглядало як нове.

Ніколи не чистьте замшу водою, бо це негативно вплине на її колір і текстуру.

Ніколи не виходьте на вулицю, не захистивши належним чином замшу. Придбайте захисний водовідштовхувальний спрей для взуття. Тонкого шару герметика для замші вистачить на кілька місяців, і він зупинить бруд, рідину та інші плями ще до того, як вони з'являться. Не забувайте чистити щіткою до і після обприскування.

Щоб видалити повсякденний бруд і пил, використовуйте щітку з м'якою щетиною для чищення взуття. Робіть легкі, швидкі рухи, щоб не пошкодити делікатну поверхню. Ви також можете використовувати ластик для замші, щоб швидко видалити дрібні плями.

Бувають випадки, коли вода або будь-яка інша рідина проливається на вашу дорогоцінну замшу. Щоб виправити це, промокніть ділянку чистою тканиною або рушником, а потім нанесіть тальк або кукурудзяне борошно на уражену ділянку. Залиште на ніч, а наступного дня почистьте замшевою щіткою, щоб видалити засохлий порошок.

Засохлі плями, такі як бруд, слід обробляти інакше, ніж рідкі. Для швидкого розв'язання проблеми зітріть бруд розім'ятою гумкою або наждачним папером, або промокніть пляму невеликою кількістю білого оцту і чистим рушником. Повторюйте, доки пляма не зникне. Так можна позбутися як сольових, так і водних плям.

Якщо ваша замша починає виглядати сплющеною і втомленою, використовуйте чисту зубну щітку, щоб почистити її. Якщо вона в дуже поганому стані, потримайте замшеву річ над парою кілька секунд, а потім почистьте її щіткою. Якщо нічого не допомагає, віддайте замшу в професійну чистку.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно прати взуття в пральній машинці і при цьому не зіпсувати його.

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