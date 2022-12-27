Білі розводи на взутті: як їх позбутися в домашніх умовах (відео)

У холодну пору року дороги України найчастіше посипають піщано-сольовою сумішшю, яка хоч і справляється з ожеледицею, але не найкраще позначається на стані взуття українців. Адже після кожного виходу на вулицю на взутті проступають білі розводи.

Як упоратися з цією проблемою?

Фахівець із взуттєвого магазину вам одразу ж порадить відразу ж після покупки чобіт чи черевиків обробити їх спеціальним засобом, який можна купити у цьому ж магазині.

Однак існують і підручні засоби, які прийдуть на допомогу, якщо білі розлучення на взутті все ж таки з'явилися.

Тепла вода та взуттєвий крем. Взуття потрібно ретельно вимити, звертаючи увагу на шви, висушити (при цьому залишати улюблені чоботи біля батареї або інших нагрівальних приладів у жодному разі не варто) та обробити взуття кремом. Крем повинен вбратися, після чого поверхня взуття протирається протріть поверхню м'якою тканиною.

Розчин на основі оцту та води. Приготувати його можна, взявши дві частини води та одну частину оцту. В отриманому розчині промокніть м'яку ганчірочку і протріть сольові розлучення, що виступили. Дочекайтеся висихання та натріть чоботи кремом.

Нашатирний спирт. Сухе взуття протріть змоченою в нашатирному спирті ганчірочкою. Після обробки не забудьте змастити взуттєвим кремом.

Касторове масло та риб'ячий жир. Вони прийдуть на допомогу у разі сильних забруднень. Змішайте масло та жир у співвідношенні 1:3 і прогрійте на водяній бані. Коли суміш стане однорідною, трохи остудіть і ретельно змастіть місця розводів. За кілька годин вони мають повністю зникнути.

Манна крупа. За допомогою цієї крупи можна позбутися сольових плям на замшевому взутті. Для цього просто засипте сольові плями сухою крупою, зачекайте, поки вбереться сіль і розчешіть щіткою чоботи.

Лимон та картопля. Часточки лимона та картоплі також прийдуть на допомогу власникам замшевого взуття. Протріть ними місця забруднення, висушіть взуття, а потім розчешіть ворс.

Замшу час від часу варто змочувати спеціальним спреєм до повного намокання взуття. Робити це необхідно регулярно, тому що вивести сіль із примхливої замші набагато важче, ніж зі шкіри.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як прибрати лід з бетону та плитки за допомогою миючого засобу та без солі.

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