Як правильно прати взуття в пральній машинці і при цьому не зіпсувати його

Багато хто звик прати взуття вручну, але при цьому деякі не забувають і про існування пральної машинки. Правда, слід зрозуміти заздалегідь, яке взуття можна прати в ній, а яке краще приводити до ладу за допомогою ручного прання. До уваги беруться фасон, матеріал та декоративні деталі.

Визначити, чи можна прати кросівки у пральній машинці, можна самостійно. Достатньо поглянути на їх матеріал та декор. Якщо ви бачите елементи, які можуть постраждати після прання, то краще не ризикувати і очистити її іншим способом. Прати в машинці можна кросівки та кеди з текстилю, а ось замшеві лофери краще очистити вручну. Не рекомендується прати шкіряне взуття і те, в якому як основний матеріал виступає шкірозамінник.

Багато моделей пральних машин мають спеціальну програму, яка призначена для прання взуття. Вона, як правило, самостійно підбирає потрібні опції. Однак якщо такого режиму немає, то можна вибрати делікатне прання:

не включати більше 600 оборотів за хвилину;

температура має перевищувати 40 градусів;

не користуватися режимом сушіння та віджиму.

Запам'ятавши ці нескладні правила, можна без особливих зусиль випрати улюблену пару взуття. До того ж це помітно заощаджує час та сили, на відміну від ручного прання.

Також багато хто задається питанням, скільки пар взуття можна одночасно прати в машинці.

Це великою мірою залежить з її технічних характеристик. У будь-якому випадку краще не перевантажувати пральну машинку взуттям, інакше ви можете зіпсувати улюблені кросівки. Бажано не прати більше 2 пар.

Також слід розуміти, що не варто поміщати в машинку сильно забруднене взуття, оскільки це негігієнічно. Краще заздалегідь її очистити від шматків бруду і лише потім поміщати в пральну машину. Після прання взуття необхідно почистити барабан. Для цього можна використати спеціальну капсулу. Тільки при такому розкладі прання взуття в пральній машинці можна вважати гігієнічним. У будь-якому випадку краще почати з одягу і потім прати взуття.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» відповіли на п'ять важливих питань щодо особливостей прання кросівок .

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