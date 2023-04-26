Померла легендарна українська олімпійська чемпіонка

У віці 90-х років померла олімпійська чемпіонка Риму-1960 легкоатлетка Віра Крепкіна. Сумну новину повідомив офіційний сайт Федерації легкої атлетики України.

Майбутня спортсменка народилася в Кіровській області, але незабаром разом із родиною переїхала до Києва, де тренувалася у спортивному товаристві «Локомотив». Досягнення Крепкіної на Олімпіаді в Римі по-своєму унікальне, адже основною спеціалізацією Віри були спринтерські дистанції, а «золото» з олімпійським рекордом вона виборола у стрибках у довжину, випередивши в підсумковому протоколі визнаних майстринь — чемпіонку попередніх Ігор Ельжбету Кшесіньську та діючу світову рекордсменку німкеню Гільдрун Клаус.

При цьому, як зазначала сама Віра Самуїлівна в інтерв'ю газеті «ФАКТИ», досягти успіху в столиці Італії їй вдалося після того, як незадовго до Ігор вона перенесла важку недугу — хворобу Боткіна.

Віра Крепкіна тріумфувала на Іграх у Римі не у своїй дисципліні

Додамо, що, крім «золота» Риму-1960, Крепкіна також сім разів ставала чемпіонкою СРСР, двічі виграла чемпіонат Європи в естафеті 4×100 метрів, а також протягом трьох років (1958--1961) була володаркою світового рекорду в бігу на 100 метрів із результатом 11,3 секунди.

До складу збірної СРСР Віра входила до 1965 року, а після завершення спортивної кар'єри працювала дитячим тренером. Нагороджена Орденами княгині Ольги ІІІ (2015 рік) та ІІ (2019-й) ступенів, також у 2008-му стала лауреатом української національної премії «Гордість країни».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що померла знаменита радянська волейболістка Лариса Берген, яка стала віцечемпіонкою Олімпійських ігор.

650

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram