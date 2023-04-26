Королівські сім'ї Європи одержують від держав мільйони євро фінансової допомоги: кому і скільки платять

Британська королівська родина далеко не єдина, хто залишається при владі у Європі. Конституційні монархії зберігаються також Іспанії, Нідерландах, Данії, Швеції, Норвегії, Бельгії, Люксембурзі, Монако. Королівські сім'ї у цих країнах мають багатства, але при цьому отримують фінансову підтримку від держави та різних громадських організацій. І йдеться про солідні суми.

Британська газета The Daily Mail склала власний рейтинг, у якому європейська знать розставлена відповідно до розміру фінансової підтримки.

Перше місце посідають Віндзори. Щороку британська королівська родина отримує приблизно від 94 млн євро до 140 млн євро. Нагадаємо, що згідно з нещодавнім дослідженням газети The Guardian особистий статок Чарльза III оцінюється в 2 млрд євро. Однак офіційно Букінгемський палац відмовляється визнавати це і називає такі дані «казковою вигадкою».

На другому місці опинилася королівська родина Нідерландів. Представники Орансько-Нассауської династії отримують у середньому щорічно до 50 млн євро від держави та громадських організацій. На троні нині перебуває король Віллем-Олександр. Він вступив на престол у квітні 2013 року, рівно 10 років тому.

Третє місце віддали норвезькій королівській родині. Норвезькі представники будинку Глюксбургів одержують приблизно 27 млн євро на рік. На троні із січня 1991 року перебуває король Харальд V.

Далі в рейтингу слідує великий герцог Люксембурга Анрі. Його Королівська Високість править з жовтня 2000 року. Він та його родина отримують у вигляді фінансової підтримки приблизно 19 млн євро щорічно.

Королівська родина Данії посідає п'яте місце. Щорічна підтримка оцінюється в 15,5 млн євро. Королева Маргрете II (править із січня 1972 року) та її сім'я також належать до будинку Глюксбургів, як і їхні норвезькі родичі. Минулого року Її Величність пішла на несподіваний крок. Королева позбавила титулів чотирьох онуків — дітей молодшого сина принца Фредеріка. Це дозволило їй дещо урізати витрати сім'ї загалом.

У Бельгії королівська родина щорічно отримує підтримку приблизно у 14 млн євро. Король Філіп править із липня 2013 року. Філіп зійшов на престол внаслідок зречення свого батька Альберта II.

Шведська королівська родина — династія Бернадотів — має підтримку у розмірі приблизно 12,5 млн євро на рік. На троні з вересня 1973 року перебуває король Карл XVI Густав.

Найскромнішою виявилася династія іспанських Бурбонів на чолі з королем Філіппом IV. Він вступив на престол у червні 2014 року і є наймолодшим монархом у Європі. Фінансова підтримка королівської родини в Іспанії не перевищує 8 млн євро на рік.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли деталі майбутньої церемонії коронації Чарльза III.

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