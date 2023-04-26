ЗСУ відбили 43 атаки окупантів на Донбасі та збили розвідувальний дрон ворога, — Генштаб

Триває чотириста двадцять сьома доба широкомасштабної збройної агресії росії проти нашої держави.

Протягом доби противник завдав 3 ракетних, 31 авіаційний удар та здійснив близько 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомили у Генштабі.

Як і раніше, основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там протягом доби було відбито 43 атаки росіян. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті чисельні атаки противника в районі Мар’їнки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Водночас протягом доби, здійснив обстріли понад 30 населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, збито ворожий розвідувальний БпЛА типу Supercam.

Нагадаємо, сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. В Україну повернулись 44 захисники.

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