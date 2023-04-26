Розпочалася вже 427 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни. Не зважаючи на значні втрати, ворог не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах.

За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, основні зусилля противник досі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там підрозділами Сил оборони України протягом минулої доби було відбито 39 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних ударів, з яких 2 ракети із ЗРК С-300 — по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч з яким немає жодного військового об’єкта, та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру. Також ворог завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів.

У відповідь на підлі обстріли мирних міст і сіл авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу. Також збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА — типу «Зала» та «Орлан-10», а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс, 4 райони зосередження особового складу та радіолокаційну станцію агресора.

В цілому агресор лише за минулу добу втратив ще 640 «вояків», 4 танки, 11 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 8 одиниць авто- і 7 — спецтехніки, 3 тактичних БПЛА та 1 засіб ППО.

Такі результати ратної праці наших воїнів дуже тішать українців, які залишають свою подяку у коментарях до повідомлень Генштабу. Українці дякують воїнам і бажають їм успіху у протистоянні з ненависним ворогом.

Нагадаємо, Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що російські військові не доходять до путіна з рекомендаціями зосередитися на обороні позицій. Тому замість того, щоб згуртувати сили на тлі запланованого широкомасштабного українського наступу, відбуваються постійні атаки з великими втратами, які навряд чи забезпечать якісь територіальні здобутки.

Фото Генштабу ЗСУ

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