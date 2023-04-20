М'яч-красень Холанда та гольове безумство у Мілані: стали відомі пари ½ фіналу Ліги чемпіонів (відео)

У середу, 19 квітня, після поєдинків у Мюнхені та Мілані стали відомі усі півфіналісти Ліги чемпіонів. Компанію «Реалу» та «Мілану», які пробилися до квартету найсильніших напередодні, у боротьбі за трофей складуть «Манчестер Сіті» та «Інтер».

Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Матчі у відповідь

«Баварія» (Німеччина) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 1:1 (Кімміх, 83, з пенальті — Холанд, 57). На 37-й хвилині Холанд («МанСіті») не реалізував пенальті.

Перший матч — 0:3.

Звичайно, найвідданіші вболівальники «Баварії» в глибині душі сподівалися, що їхнім улюбленцям після розгрому на «Етіхаді» вдасться відіграти у команди свого колишнього тренера Хосепа Гвардіоли три м'ячі та пробитися до півфіналу. Але надто багато у мюнхенців проблем. Гранд у розпал сезону несподівано змінив Юліана Нагельсманна на Томаса Тухеля, з яким встиг вилетіти з Кубка Німеччини, а в бундеслізі лише на два очки випереджає дортмундську «Боруссію». А тут ще влаштували бійку зірки команди сенегалець Садіо Мане і німець Лерой Сане, і африканець був оштрафований клубом на 350 тисяч євро, що стало найбільшим стягненням для гравця, що провинився, в історії «Баварії».

Втім, всі біди підопічні Тухеля, схоже, залишили в роздягальні і з перших хвилин почали «тупцювати» гостей з Туманного Альбіону. Ось тільки не забили. А на 37-й хвилині шикарний шанс добити «Баварію» за сумою двох зустрічей отримав найкращий бомбардир гостей Холанд, але удар норвежця з пенальті припав вище воріт (перша осічка Ерлінга з «позначки» під час виступів за «МС»). У мережі відразу почали жартувати: «Він — все-таки людина».

Але у другому таймі диво-бомбардир (35 голів у 27 зустрічах ЛЧ!) таки забив свій гол-красень. Пенальті, реалізований капітаном команди Кімміхом на 83-й хвилині, став для «Баварії» слабкою втіхою. Як і не засмутила червона картка, показана наприкінці зустрічі наставнику мюнхенців Тухелю французьким рефері Клеманом Тюрпеном. 17 ударів по воротах команди Гвардіоли за поєдинок і лише один гол.

«Інтер» (Італія) — «Бенфіка» (Португалія) — 3:3 (Барелла, 14, Мартінес, 65, Корреа, 78 — Орснес, 38, Антоніо Сілва, 86, Муса, 90+5).

Перший матч — 2:0.

Перед протистоянням на стадіоні «Джуппе Меацца» на лісабонців тиснув не лише результат першої зустрічі, а й жахлива для португальців статистика виступів на полі «Інтера» — жодної перемоги у 12 поєдинках (11 поразок та нічия).

До честі футболістів «Бенфіки», у першому таймі вони гідно відреагували на швидкий гол Барели, і на перерву команди пішли за нічийного рахунку. А в другій 45-хвилинці футболісти «Інтера» і зовсім не зуміли втримати здобуту перевагу у два м'ячі, але все ж таки вперше з 2010 року пробилися до ½ фіналу ЛЧ.

Таким чином, у півфіналах Ліги чемпіонів 9/10 та 16/17 травня зіграють: «Мілан» — «Інтер» та «Реал» — «Манчестер Сіті».

Нагадаємо, що володар трофея цього сезону визначиться в суботу, 10 червня, на Олімпійському стадіоні імені Ататюрка у Стамбулі, де «Ліверпуль» здобув знамениту перемогу над «Міланом» Андрія Шевченка у 2005 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Манчестер Юнайтед» забив два голи у свої ворота в матчі Ліги Європи проти «Севільї».

Фото Twitter ФК «Баварія»

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