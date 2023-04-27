«Я почув слова підтримки»: Зеленський — про «раціональну розмову» з Сі Цзіньпіном та «нову енергію» у відносинах України та Китая

Президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні, коментуючи черговий обмін полоненими, зазначив, що за час повномасштабної війни вдалося повернути вже 2279 українців і українок.

«Вдалося повернути додому в Україну ще 44 людини з російського полону. Більшість — це військові. З різних напрямків. Є серед них захисники „Азовсталі“ та Маріуполя, інших міст Донеччини, Херсонщини, Харківщини… Більшість — рядові та сержанти. Є офіцери. Двоє — цивільні… Про всіх памʼятаємо. І навіть якщо стосовно конкретної людини немає точної інформації про те, що з нею сталося, де може перебувати, таку людину все одно шукають і все перевіряють настільки, наскільки можливо. Україна має повернути всіх своїх», — зазначив Зеленський.

Він також розповів про свою розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном, назвавши її «раціональною»: «Про такі розмови зазвичай говорять, що вони відкривають можливості. Зараз є можливість дати нову енергію нашим відносинам — України та Китаю». За його словами, у двох країн є однакові погляди на те, щоб атомні станції ніколи знову не використовувалися заради військових цілей, на свободу мореплавства й торгівлі.

«Суттєва частина розмови — це наші погляди на те, як можна відновити справедливий мир. Я представив українську формулу миру, її конкретні пункти. Ми домовилися продовжити наші комунікації», — додав президент.

Володимир Зеленський у відеозверненні також подякував Італії за можливість взяти участь у конференції в Римі, що присвячена відбудові України. «Я дякую пані прем’єр-міністру Джорджі Мелоні за цю конференцію, за її слова про незмінну підтримку України. Важливо, що вже зараз намічаємо нашу співпрацю у 24-му році. Зокрема, це стосується майбутнього італійського головування в G7, а також підготовки великої донорської конференції щодо відновлення», — додав він.

Поспілкувався український президент і з директором МАГАТЕ Гроссі. «Річниця Чорнобильської катастрофи — це саме той день, коли варто нагадати всім у світі, наскільки крихкою є наша безпека. І тим паче тоді, коли вже понад рік щодня й щохвилини зберігається штучно створена росією загроза радіаційної катастрофи на Запорізькій атомній станції», — зазначив він та додав: «Лише повний контроль України над ЗАЕС може повернути й повну безпеку, причому не лише нашій країні, а й усій Європі, усьому світу».

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Фото Офісу президента

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