37.38 / 37.94 40.88 / 41.68
Київ: +14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Володимир Зеленський провів телефонні переговори з Сі Цзіньпіном

14:47 26 квітня 2023
Зеленський та Сі Цзиньпін

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Про це український лідер написав у своєму Twitter-акаунті.

«Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин», — пише президент.

Як відомо, в березні лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідав москву з офіційним візитом, де зустрічався з російським диктатором володимиром путіним. Ще напередодні його візиту до країни-агресора, з'явилася інформація, що Сі Цзіньпін може поговорити з президентом України.

Китай намагається позиціонувати себе як «нейтрального посередника» у війні рф проти України, попри розвиток відносин з країною-агресоркою. Пекін запропонував «мирний план», закликаючи до переговорів. Проте цей документ розкритикували західні лідери. А президент Володимир Зеленський запросив китайського лідера до України.

Нагадаємо, нещодавно Сі Цзиньпін зустрічався у Пекіні з президентом Франції Еммануелем Макроном, який заявив про необхідність відновлення переговорів для досягнення «міцного миру» в Україні.

279

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Презерватив

Необхідна в дорозі річ: чому у аптечці водія обов’язково повинні бути презервативи

Тигреня

Дівам — цікаві ідеї, Стрільцям — приємні несподіванки, Рибам — успіхи в роботі: гороскоп на день Допитливого Тигреняти 26 квітня

Софія Науменко

«Дитина жива, але з нею не все добре»: українська школярка, яка пережила ампутацію ніг, стала чемпіонкою світу з танців

Травневі жуки

Цибуля, спирт та йод: прості народні способи позбутися личинок хруща на городі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту