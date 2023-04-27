Пернаті диверсанти: очищені саперами території Харківщини знову «мінують»… ворони

На Харківщині продовжують гинути люди, які підриваються на мінах, залишених рашистами. Втім, підриви трапляються й у місцях, вже перевірених саперами.

Як повідомляє видання SQ, кілька мешканців Ізюму розповіли, що птахи, зокрема, ворони переносять у дзьобах протипіхотні міни «Пелюсток», які важать 80 грамів. Таким чином вибохонебезпечні предмети опиняються вже на «чистих» територіях.

Фото з Вікіпедії

Із питанням, чи можливе таке, журналісти звернувся до фахівців Харківського зоопарку.

«Ситуація абсолютно несподівана, звісно, хотілося б мати конкретні підтверджені спостереження і свідчення. Проте це цілком правдоподібно! Воронові птахи, особливо ворон і сіра ворона, дуже розумні і можуть проявити допитливість щодо незвичайних на вигляд незнайомих предметів», — зазначив заступник завідувача культурно-просвітницького відділу Харківського зоопарку Дмитро Стрєлков.

Фото з Вікіпедії

За його словами, ці птахи насторожено ставляться до виробів людини, але деякі з них настільки звикли до життя поруч із людьми, що здатні досить безтурботно поставитися до подібних речей. Так що предмет вагою у 80 грамів вони можуть переносити та губити на льоту.

За даними видання, в Ізюмі нещодавно жінка підірвалася на міні просто на ринку, а у Балаклії подібний випадок стався за два кроки від супермаркету.

Втім, у ДСНС зазначають, що «Пелюстки» можуть з'являтися там, де їх не було раніше, не тільки через птахів. Під час дистанційного мінування боєприпас може застрягнути в гілках дерев, залишитися на дахах будинків тощо. Через деякий час ця непомітна, невелика міна може опинитися там, де її не було до цього, навіть у звичному для вас місці.

Нагадаємо, що на Ізюмщині загинули довє чоловіків — вони пішли шукати корову та підірвалися на міні.

Фото з Вікіпедії

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