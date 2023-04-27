Пернаті диверсанти: очищені саперами території Харківщини знову «мінують»… ворони
На Харківщині продовжують гинути люди, які підриваються на мінах, залишених рашистами. Втім, підриви трапляються й у місцях, вже перевірених саперами.
Як повідомляє видання SQ, кілька мешканців Ізюму розповіли, що птахи, зокрема, ворони переносять у дзьобах протипіхотні міни «Пелюсток», які важать 80 грамів. Таким чином вибохонебезпечні предмети опиняються вже на «чистих» територіях.
Із питанням, чи можливе таке, журналісти звернувся до фахівців Харківського зоопарку.
«Ситуація абсолютно несподівана, звісно, хотілося б мати конкретні підтверджені спостереження і свідчення. Проте це цілком правдоподібно! Воронові птахи, особливо ворон і сіра ворона, дуже розумні і можуть проявити допитливість щодо незвичайних на вигляд незнайомих предметів», — зазначив заступник завідувача культурно-просвітницького відділу Харківського зоопарку Дмитро Стрєлков.
За його словами, ці птахи насторожено ставляться до виробів людини, але деякі з них настільки звикли до життя поруч із людьми, що здатні досить безтурботно поставитися до подібних речей. Так що предмет вагою у 80 грамів вони можуть переносити та губити на льоту.
За даними видання, в Ізюмі нещодавно жінка підірвалася на міні просто на ринку, а у Балаклії подібний випадок стався за два кроки від супермаркету.
Втім, у ДСНС зазначають, що «Пелюстки» можуть з'являтися там, де їх не було раніше, не тільки через птахів. Під час дистанційного мінування боєприпас може застрягнути в гілках дерев, залишитися на дахах будинків тощо. Через деякий час ця непомітна, невелика міна може опинитися там, де її не було до цього, навіть у звичному для вас місці.
Нагадаємо, що на Ізюмщині загинули довє чоловіків — вони пішли шукати корову та підірвалися на міні.
Фото з Вікіпедії1051
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram