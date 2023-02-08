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Спорт

Футболіст збірної України побив п'яного росіянина-провокатора в Туреччині

11:33 8 лютого 2023
Данило Сікан

Форвард донецького «Шахтаря» та збірної України Данило Сікан «відзначився» на навчально-тренувальному зборі, який «гірники» проводять у Туреччині.

Як повідомляє Youtube-канал «ВЗБІРНА», футболіст перебував у холі готелю, де його побачила група п'яних росіян. Один із них вирішив спровокувати Данила, підійшовши ледь не впритул та почавши вигукувати «Слава росії!», на що отримав миттєву відповідь — Сікан одним ударом «уклав» провокатора на підлогу. У результаті шанувальника «руського миру» з черепно-мозковою травмою доставили до лікарні, де він, прийшовши до тями, не зміг впізнати нашого футболіста.

За інформацією джерела, свідків цього інциденту, крім самих учасників, не було, і «Шахтарю» вдалося «зам'яти» ситуацію без публічного розголосу.

Додамо, що в нинішньому сезоні Сікан входить до когорти найкращих бомбардирів української прем'єр-ліги, забивши 6 голів у 13 проведених матчах. Також Данило відзначився хет-триком у матчі раунду плей-оф відбору на молодіжний Євро-2023 проти Словаччини, що дозволило «жовто-синім» третій раз в історії пробитися до фінального турніру.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гравці іспанської «Барселони» побили росіян за заклики бомбити Україну .

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