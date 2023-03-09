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Ракетний обстріл України: в Києві поранення отримали троє людей

9:40 9 березня 2023
Ракетний обстріл

Ранок 9 березня в Україні почався з чергового масованого ракетного удару російських варварів.

В Києві «прильоти» були у Голосіївському та Святошинському районах, повідомили у столичній поліції.
На місцях подій на даний час працюють рятувальники, поліцейські та медики. Слідчі та криміналісти збирають доказові матеріали воєнного злочину.

Станом на 08.40 відомо про трьох потерпілих у Святошинському районі, яким надається необхідна медична допомога.

Також внаслідок вибуху п’ять автомобілів повністю знищено та ще 15 пошкоджено. Разом з тим, пошкоджені фасади будинків, які знаходяться поряд.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої масованої атаки окупанти атакували Золочівський район на Львівщині. Ворожа ракета впала на житлову забудову, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь знищив три будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель. Загинули четверо людей.

На півдні України сили ППО збили 8 ракет та один безпілотник. Крім того, у Дніпропетровській області захисники знищили 7 ворожих ракет.

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