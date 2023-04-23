Били виключно на цивільних об'єктах: окупанти обстріляли Харків ракетами С-300

Минулої доби армія рф завдала по Україні 8 ракетних, 37 авіаційних ударів і здійснила близько 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, пізно ввечері 22 квітня ракетного обстрілу зазнали Харків та приміські села.

За інформацією голови Харківської ОВ Олега Синєгубова, ворог застосував ракети С-300. Одна з них влучила у приватний сектор у села Котляри Харківського району. Також було потрапляння в об'єкт цивільної інфраструктури у самому Харкові, виникла масштабна пожежа. Загалом зафіксовано щонайменше 5 «прильотів» у місті та області.

«Харків під обстрілом. У Новобаварському районі через ракетний обстріл пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури… Також зафіксовано удари по Слобідському та Основ'янському районах. В обох випадках під обстрілом знаходилися цивільні об'єкти», — повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Спікер рятувальників Харківщини Євген Василенко уточнив, що одне з влучень зафіксували на території приватного домоволодіння в Котлярах. Ракета потрапила поблизу гаража, його знищено. Також пошкодження отримали три автомобілі, а чотири приватні домоволодіння постраждали від вибухової хвилі. Водночас за даними ДСНС, поранених або загиблих внаслідок ударів Росії по Харкову та передмістя немає.

Тим часом російський ворог продовжує штурмувати зміцнення ЗСУ на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках — за добу там було відбито 58 атак супротивника. Найзапекліші бої продовжуються за Бахмут та Мар'їнку. На Авдіївському напрямку наступальні дії ворога велися в районах Новокалинового на Донеччині, проте були безуспішними.

У Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Минулої доби зробив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, у тому числі Херсона.

У відповідь авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів. Також був збитий ворожий вертоліт Мі-24 та 4 БпЛА противника (2 розвідувальні — «Орлан-10» і «Zala», а також 2 дрони-камікадзе типу «Ланцет»). А підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби вразили 4 райони зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та ще два важливі військові об'єкти противника.

Загальні дані про втрати ворога станом на ранок 23 квітня мають такий вигляд.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

Тим часом експерти американського Інституту вивчення війни на основі публікацій російських військових блогерів та даних з інших джерел дійшли висновку, що в Херсонській області ЗСУ зайняли частину території на лівому березі Дніпра на північ від Олешок (7 км на південний захід від м. Херсон) і просунулися. до північної околиці населеного пункту трасою на захід від Дачі (10 км на південь від Херсона).

Таким чином, російські сили можуть не контролювати острови на річках Кінка і Чайка менш ніж за півкілометра на північ від геолокованих українських позицій біля Антонівського мосту.

20 та 22 квітня росЗМІ заявили, що українські сили протягом кількох тижнів утримували позиції на східному березі Херсонської області, встановили стабільні лінії постачання цих позицій та регулярно здійснюють бойові вильоти у цьому районі — все це вказує на відсутність російського контролю над цим районом. Зокрема, станом на 22 квітня вони могли не контролювати деякі острови у дельті Дніпра на південний захід від Херсона, що передбачає можливий наступ українських військ на ці острови. Також військові блогери припускають, що висадитися на східному березі Дніпра ЗСУ «дозволила» низька швидкість стрілянини російської артилерії.

На даний момент, вважають експерти Інституту, російські війська можуть приділяти пріоритетну увагу підтримці оборони в районах Олешок та Нової Каховки, залишаючи острови у дельті Дніпра «без нагляду». Однак у ISW сумніваються у здатності та готовності України зберігати стійкі позиції у цьому районі.

Нагадаємо, Сили оборони України активно готуються до весняного контрнаступу, долю якого може визначити вже його перший день. У свою чергу журнал Newsweek з посиланням на «таємні» або «цілком таємні» дані спецслужб називає дату початку контрнаступу — 30 квітня.

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