Шість ударних дронів, 18 артсистем та 540 окупантів: в Генштабі назвали втрати рф за добу

Розпочалася чотириста двадцять дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту, проте всі вони були відбиті підрозділами Сил оборони. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, наші воїни мужньо тримають оборону, повідомили у Генштабі.

Минулої доби противник завдав 8 ракетних та 31 авіаційного удару, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У відповідь на обстріли авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, район зосередження живої сили противника, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 2 артилерійських підрозділи.

В результаті дій наших захисників ворог за добу втратив:

- особового складу — 189 460 (+540) осіб,



- бойових броньованих машин — 7181 (+3) од,

- артилерійських систем — 2905 (+18) од,

- РСЗВ — 543 (+1) од,

- засоби ППО — 294 (+1) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2467 (+6),



- автомобільної техніки та автоцистерн — 5819 (+14) од,

- спеціальної техніки — 353 (+1).

У коментарях під повідомленням українці та жителі інших країн від щирого серця бажають наснаги нашим воїнам та вірної і неминучої загибелі російським окупантам.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні близько четвертої ранку російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 району Каспійського моря. Повітряні сили знищили 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

В Умані окупанти влучили у дев’ятиповерхівку та складські будівлі. Станом на зараз відомо про трьох загиблих та вісьмох травмованих. У Дніпрі внаслідок ворожої атаки загинула жінка та трирічна дитина.

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