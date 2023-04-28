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Україна

Пенсії у травні: кому чекати на підвищення

10:50 28 квітня 2023
люди

У червні будуть виплачені пенсії пенсіонерам, що працюють, та яким перерахунок Пенсійний фонд проведе з 1 квітня.

Люди також отримають доплати за квітень та травень.

Усього підвищення пенсій торкнулося близько 600 тисяч пенсіонерів, які продовжують працювати, нагадує «НаПенсії».

Розмір підвищення буде індивідуальним. Все залежить від розміру виплати та набутого стажу.

У Пенсійному фонді пояснили, що затримка з виплатами пов'язана зі звітністю.

Право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, придбаний, у тому числі по лютий поточного року, але страхувальники подають звіти за 1 квартал 2023 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування до 10 травня, тому фактично перерахунок провадиться у травні.

Це означає, що грошові виплати будуть на рахунках пенсіонерів у червні, але вони не втратять надбавки за попередні два місяці.

Нагадаємо, вже цього року в Україні збираються впровадити накопичувальну пенсійну систему. На першому етапі внески за робітника на засадах співфінансування сплачуватимуть і роботодавець, і держава на засадах.

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