Повістка не за місцем проживання: чи можуть мобілізувати під час короткої поїздки до іншого регіону

З 7 квітня територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (військкомати) отримали право вручати військовозобов’язаним повістки незалежно від місця військового обліку.

Чи дійсно вручають повістки на блокпостах, якщо призовник тимчасово або проїздом перебуває в іншій області, розповіли адвокатка, керівниця волонтерського руху «Адвокати ЗСУ» Євгенія Рябека, а також адвокат юридичної фірми «Міллер» Андрій Новак, передає «Українська правда. Життя».

На думку юриста Новака, йдеться про випадки, якщо ТЦК встановить, що особа постійно проживає в регіоні, але не прописана.

«Якщо ТЦК дізнався, де ви проживаєте, але ви не стали до них на облік — тоді можуть вручити повістку за фактичним місцем проживання», — каже адвокат.

Також закон не забороняє вписати у повістку центр комплектування з того населеного пункту, де людині вручать документ.

«Практику написання ми ще не бачили. І, на жаль, ці зміни сьогодні не містять конкретики. Тобто ми не бачимо конкретний алгоритм дій, що повинні робити особа і Центр комплектування», — каже Євгенія Рябека.

На її думку, військовозобов'язаний перш за все має стати на облік у своєму ТЦК.

«Якщо ви перебуваєте в регіоні тимчасово, проїздом, у відрядженні, їдете до родичів, варто повідомити це і пояснити, що у вас немає обов’язку ставати на облік саме в цьому регіоні, районі, місті. Тому вимога з'явитись до нового ТЦК не відповідає приписам законодавства», — зазначає адвокат Новак.

Якщо на блокпосту дійсно намагатимуться вручити повістку, він радить насамперед показати військово-обліковий документ — військовий квиток, приписне, тимчасове посвідчення. У такому документі вказано військкомат, де людина стоїть на обліку.

«Я можу зробити припущення. Якщо людині видадуть повістку на блокпості, коли вона кудись їде — це не буде порушенням законодавчих норм. Але особі треба заздалегідь піклуватися про себе. Якщо вона їде у відрядження, є певні документи, які це посвідчують, у яких вказано термін відрядження», — радить Євгенія Рябека.

За її словами, повістка вимагає прибути до військкомату і стати на облік.

«Якщо людина стоїть на обліку, то немає питань. Якщо чоловік має з собою військовий квиток, де є печатка, де відмічено, що він стоїть на обліку у військкоматі — повторна повістка не вручається», — пояснює Рябека.

Нагадаємо, раніше юристи пояснили, чи можуть призвати до лав ЗСУ вже засуджених за ухилення від мобілізації.

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