Ніщо не стане на заваді: чи можуть засуджених за ухилення від мобілізації призвати до лав ЗСУ

Відповідно до Законів України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок і військову службу» громадяни, які ухиляються від призову за мобілізацією та від військового обліку, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно із законодавством. Ступінь відповідальності залежить від скоєного правопорушення.

Про це розповів начальник Печерського територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Києва полковник Сергій Калугін.

Наприклад, якщо військовозобов'язаний ухиляється від повістки для звірки військово-облікових даних, то до нього застосовується адміністративна відповідальність — штраф у розмірі від 510 до 1700 грн.

Якщо військовозобов’язаний прийшов звірку військово-облікових даних, медичну комісію для призову, проте уникнув відправки до лав ЗС України, у військову частину, то в такому разі настає кримінальна відповідальність. Це стаття 336 Карного кодексу України «Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період» згідно з якою ухилянт карається позбавленням волі на термін від 3 до 5 років.

Але навіть настання кримінальної відповідальності не заважає призвати ухилянта до лав ЗСУ.

Це передбачено пунктом 9 статті 14 Закону «Про військовий обов’язок та військову службу», згідно з яким на військовий облік беруть і тих військовозобов’язаних громадян, яких, зокрема, раніше було засуджені до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення кримінального проступку, нетяжкого злочину, у тому числі зі звільненням від відбування покарання.

При цьому під нетяжким злочином розуміють діяння, за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше 10 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше 5 років. А оскільки для ухилянтів згідно з Кримінальним кодексом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації вважається нетяжким злочином.

Тобто у Міністерстві оборони підкреслили, що якщо громадянин навіть був раніше засуджений до позбавлення волі за вчинення нетяжкого злочину, у тому числі зі звільненням від відбування покарання, і перебуває у військовому запасі та не є заброньованим в установленому порядку на період мобілізації, він підлягає призову на військову службу в умовах воєнного стану та загальної мобілізації.

Нагадаємо, юристи пояснили також, чи можна зараз одружитись і лікуватись лише з паспортом, тобто без пред'явлення військового квитка.

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